Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a dev teklif! "Sezon sonunu bekleyemeyiz"

Trabzonspor bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken bir yandan da oyuncularına gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. Serkan Asan'a 1.5 milyon Euro, Abdurrahim Dursun'a 1 milyon Euro, Hosseini'ye 2.5 milyon Euro, Nwakaeme'ye 4 milyon Euro'luk teklifler alan bordo-mavililer, ayrıca Sturridge ve Ekuban'a menajerler tarafından getirilen teklifleri de reddetti.