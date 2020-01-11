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Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a dev teklif! "Sezon sonunu bekleyemeyiz"
Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısında bir çok kulübün transfer listesinde yer alan Uğurcan için resmi teklifler de gelmeye başladı. İngiliz devi Uğurcan için kapıyı çaldı ve Uğurcan'ı hemen kadrosuna istedi: Sezon sonunu bekleyemeyiz, bize şimdi verin! İşte Trabzonspor'da yaşanan son transfer gelişmeleri ve detaylar...
11 Ocak 2020 Cumartesi 07:30
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Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır'a teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuyu İngiliz devi hemen kadrosuna katmak istiyor...
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Trabzonspor bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken bir yandan da oyuncularına gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. Serkan Asan'a 1.5 milyon Euro, Abdurrahim Dursun'a 1 milyon Euro, Hosseini'ye 2.5 milyon Euro, Nwakaeme'ye 4 milyon Euro'luk teklifler alan bordo-mavililer, ayrıca Sturridge ve Ekuban'a menajerler tarafından getirilen teklifleri de reddetti.
Lige ve Türkiye Kupası'na odaklanmak isteyen Fırtına'nın kapısını İngiliz devi Liverpool, Uğurcan Çakır için ikinci kez çaldı.
Sezon başında da istedikleri 23 yaşındaki genç kalecinin peşini bırakmayan Ada ekibi, 15 milyon Euro'luk yeni teklif sundu ve "Sezon sonunu bekleyemeyiz, hemen almak istiyoruz" mesajı gönderdi.
TRABZONSPOREURO 2020 PLANI YAPIYOR
Ancak bordo-mavili kulüp Uğurcan'ın performansını daha da artırıp EURO2020'de oynama ihtimalini göz önüne alarak bu teklifi kabul etmeme kararı aldı.