MAÇ SONUCU: Trabzonspor 0 - 0 Bursaspor | Maç özeti

Süper Lig'e verilen arada Trabzonspor ve Bursaspor karşı karşıya geldi. Her iki takımın da ideal 11'lerle sahaya çıktığı müsabakadan gol sesi çıkmadı.

Öte yandan Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olmasının ardından ilk sınavını verdi ve takımın etkili görüntüsü ile dikkat çekti.

Bordo mavililer, karşılaşmaya Erce, Serkan Asan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim, Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Fıratcan, Ekuban 11' ile sahaya çıkarken, Bursaspor Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov 11'i ile sahada yer aldı.

GENÇLER DE SAHNE ALDI

Öte yandan Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in genç oyunculara şans vermesi büyük önem taşıdı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI!

Öte yandan Hüseyin Çimşir, maç sonu konuşmasında şampiyonluk hedeflerine ilişkin konuştu. Tecrübeli hocanın konu ile ilgili yaptığı açıklamalardan kesitler şu şekilde;

"Neleri eksik yaptık, neleri fazla yapıyoruz bunu görme açısından iyi oldu. Tecrübeli oyuncularla beraber güzel bir müsabaka oldu. Fazlalarımızı daha da çoğaltıp, en hazır şekilde lige başlayacağız."

"Baskı her yerde var, özellikle Trabzonspor'da baskının olmaması mümkün değil. Şampiyonluk hayalimiz ve temennimiz var, bunu gerçekleştirmek için gideceğimi yere kadar gideceğiz. Bunun için çabalıyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapma gayretimiz var."

"Ben 1,5 senedir Ünal hocanın yardımcı antrenörlüğünü yaptım. Ümit Milli, A2 Milli Takım'da da yardımcı antrenörlüydüm. O benim ağabeyim. Özellikle antrenörlük kariyerinde çok güzel şeyler yaşadık. Sadece antrenör olarak değil oyuncu olarak da çok güzel şeyler yaşadık. Çok fazla bu konu ile ilgili de konuşmak istemiyorum."

BİR SONRAKİ MAÇ PARTIZAN İLE

Trabzonspor'un bir sonraki hazırlık maçı 10 Ocak Cuma günü Sırbistan ekibi Partizan ile olacak. Karşılaşma, saat 15:30'da başlayacak.

İŞTE KARŞILAŞMADAN KARELER;