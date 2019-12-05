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05 Aralık 2019, Perşembe
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Trabzon aşkı

Trabzon aşkı

 taraftarı , 13 yaşından beri biriktirdiği formalarla evinde "müze" kurdu. Yeşilyurt, koleksiyonunda yer alan 300'ü maçta giyilmiş yaklaşık 400'den fazla formayı evindeki "Trabzonspor Forma Müzesi"nde sergiliyor. ile girilen "müze"de Trabzonspor'un ilk şampiyon olduğu 1975'ten bugüne tüm sezonlara ait, efsane futbolcuların formaları var.

taraftarı , 13 yaşından beri biriktirdiği formalarla evinde "müze" kurdu. Yeşilyurt, koleksiyonunda yer alan 300'ü maçta giyilmiş yaklaşık 400'den fazla formayı evindeki "Trabzonspor Forma Müzesi"nde sergiliyor. ile girilen "müze"de Trabzonspor'un ilk şampiyon olduğu 1975'ten bugüne tüm sezonlara ait, efsane futbolcuların formaları var.
  1. 5.12.2019
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