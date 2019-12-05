Trabzon aşkı
Trabzonspor taraftarı Sedat Yeşilyurt, 13 yaşından beri biriktirdiği formalarla evinde "müze" kurdu. Yeşilyurt, koleksiyonunda yer alan 300'ü maçta giyilmiş yaklaşık 400'den fazla formayı evindeki "Trabzonspor Forma Müzesi"nde sergiliyor. Şifre ile girilen "müze"de Trabzonspor'un ilk şampiyon olduğu 1975'ten bugüne tüm sezonlara ait, efsane futbolcuların formaları var.
- 5.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Toplam 1
Yorum
KaraKartal Abouabakar
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
Trabzon aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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