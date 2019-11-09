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09 Kasım 2019, Cumartesi
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alıp geldik

Örgümüzü alıp geldik

sosyal sorumluluk projelerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Son olarak '' projesine destek çıkan bordo-mavili takım, ' aldık geldik, sana gönlümüzü verdik' projesine destek çıktı.

sosyal sorumluluk projelerinde öncü kulüplerden. AK Parti Trabzon Kadın Kolları tarafından hazırlanan " aldık geldik, sana gönlümüzü verdik" projesi kapsamında daha önce hiç maça gitmemiş 40 kadın Passolig çıkardı. Örgüleriyle gelip maçınız izleyecekler.

  1. 9.11.2019
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