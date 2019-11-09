Örgümüzü alıp geldik

Trabzonspor sosyal sorumluluk projelerinde öncü kulüplerden. AK Parti Trabzon Kadın Kolları tarafından hazırlanan "Örgümüzü aldık geldik, sana gönlümüzü verdik" projesi kapsamında daha önce hiç maça gitmemiş 40 kadın Passolig çıkardı. Örgüleriyle gelip Alanyaspor maçınız izleyecekler.