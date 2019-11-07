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07 Kasım 2019, Perşembe
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'dan '' projesine destek

Trabzonspor'dan 'Geleceğe Nefes Ol' projesine destek

Kulübü, "Efsane kaptanımız 'nın adının verildiği sezonda, kuruluş yılımıza binaen bin 967 adet fidan dikecek kulübümüz, yeşile ve doğaya olan sevgisini bir kez daha perçinleyecektir" diyerek "" kampanyasına destekte bulundu.

Kulübünün, "" projesi kapsamında, bin 967 fidanı toprakla buluşturacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, 'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun çevreye duyarlılığına katkı sağlamak ve yangınlardan zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması adına hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes Ol" sosyal sorumluluk projesine destek olunacağı belirtildi.

Taraftarların da projeye desteğe davet edildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bu kapsamda bütün taraftarlarımızı, yeşili ve doğası ile meşhur Karadeniz'in incisi Trabzon'da 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de 81 ilde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen bu projeye destek vermeye davet ediyoruz. Efsane Kaptanımız Dozer Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda kuruluş yılımıza binaen bin 967 fidan dikecek kulübümüz, yeşile ve doğaya olan sevgisini bir kez daha perçinleyecektir.

  1. 07.11.2019
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