Trabzonspor'dan 'Geleceğe Nefes Ol' projesine destek
Trabzonspor Kulübü, "Efsane kaptanımız Dozer Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda, kuruluş yılımıza binaen bin 967 adet fidan dikecek kulübümüz, yeşile ve doğaya olan sevgisini bir kez daha perçinleyecektir" diyerek "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına destekte bulundu.
Trabzonspor Kulübünün, "Geleceğe Nefes Ol" projesi kapsamında, bin 967 fidanı toprakla buluşturacağı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun çevreye duyarlılığına katkı sağlamak ve yangınlardan zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması adına hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes Ol" sosyal sorumluluk projesine destek olunacağı belirtildi.
Taraftarların da projeye desteğe davet edildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Bu kapsamda bütün taraftarlarımızı, yeşili ve doğası ile meşhur Karadeniz'in incisi Trabzon'da 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de 81 ilde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen bu projeye destek vermeye davet ediyoruz. Efsane Kaptanımız Dozer Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda kuruluş yılımıza binaen bin 967 fidan dikecek kulübümüz, yeşile ve doğaya olan sevgisini bir kez daha perçinleyecektir.
- 07.11.2019
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Yorum
MEHTERAN OYNAMIYOR YÜRÜYOR BU TOPLAMA VE VURDUM DUYMAZ TAKIM GS OLAMAZ. BU TAKIMDA DİSİPLİN YOK. İYİ ANTRENE EDİLMİYOR. SEZONUN AÇILIŞINA YAKIN ADAM ALINIR MI YA
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