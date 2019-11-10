Ünal Karaman'dan kırmızı kart yorumu! 'Bana göre...'
Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u Hosseini'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak 25. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç sonunda Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman mücadeleyi değerlendirirken kırmızı kart pozisyonu ile ilgili de konuştu.
10 Kasım 2019 Pazar 19:41
Güncelleme: 10.11.2019 19:42
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Ünal Karaman: Bugün mücadele etmemiz gereken bir müsabakaydı ve oyunun başları diyebileceğimiz dönemde bir oyuncumuzun atılması işlerimizi biraz daha zorlaştırdı.
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Ama 11'e 11 oynasaydık da mücadele edecektik. Arkadaşlarımız bir kişi eksik kalmalarına rağmen üst düzey bir mücadele gösterdiler.
Bugün o mücadelenin karşılığında da üç puan aldılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
En çok ihtiyaç duyduğumuz dönem içerisinde taraftarımızın devreye girmesi, sonuna kadar takım motivasyonunun üst düzeyde kalmasına katkı sağlamalarından dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
"OYUNCULARIMIN MÜCADELESİNİ YOK SAYAMAM"
Karaman, bir basın mensubunun iki penaltıyı da aynı oyuncunun kullanmasının doğru olup olmadığının ve AytemizAlanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un 'Kalemizde pozisyon bulamadan kazandılar' şeklindeki yorumu ilişkin sorularına ise "Hosseini ilk penaltıyı attı, iyi de penaltı attı.