Ünal Karaman'dan kırmızı kart yorumu! 'Bana göre...'

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u Hosseini'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak 25. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç sonunda Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman mücadeleyi değerlendirirken kırmızı kart pozisyonu ile ilgili de konuştu.

10 Kasım 2019 Pazar 19:41 Güncelleme: 10.11.2019 19:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





