Bordo-mavili ekibin 10 Kasım Pazar günü Alanyaspor ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. VAR'ın başında ise Özgüç Türkalp olacak. Abdulkadir Bitigen daha önce Karadeniz ekibinin maçını yönetmemişti.