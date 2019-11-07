Bitigen yönetecek
Trabzonspor'un Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. VAR'ın başında ise Özgüç Türkalp olacak.
Bordo-mavili ekibin 10 Kasım Pazar günü Alanyaspor ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. VAR'ın başında ise Özgüç Türkalp olacak. Abdulkadir Bitigen daha önce Karadeniz ekibinin maçını yönetmemişti.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Bitigen yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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