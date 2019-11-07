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07 Kasım 2019, Perşembe
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Bitigen yönetecek

Bitigen yönetecek

'un 'in 11. haftasında Aytemiz ile oynayacağı karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. VAR'ın başında ise olacak.

Bordo-mavili ekibin 10 Kasım Pazar günü ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. VAR'ın başında ise olacak. Abdulkadir Bitigen daha önce ekibinin maçını yönetmemişti.

  1. 7.11.2019
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