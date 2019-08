Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar... Yıldız transferler ile ilgili taraftarları beklentiye sokmanın doğru olmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Camiaları, taraftarları yıldız transferi ile alakalı beklenti içine sokmak sağlıklı bir yaklaşım değil. Transfer artık o kadar kolay değil. Ver coşkuyu, come to Trabzonspor... Tamam da kim ödeyecek bunları? Taraftar nasıl ödeneceğini biliyor mu? O yüzden kadromuzu 52 kişi tuttuk. Rezerve takımımızın maliyeti senelik 2 milyon lira civarında" dedi. Ağaoğlu şöyle devam etti:"Transfer her zaman taraftarın kanını kaynatan bir olay. Transfer hasretle beklenen ama takıma külfeti veya katkısı analiz edilmeden, performans değil de kariyerli isimler gündeme gelince toplum heyecanlanıyor. Bankalar Birliği'nin bize sağlamış olduğu limit var. O limitin üzerine çıkınca sıkıntı yaşarım. Borçlardan ben şahsen sorumlu hale geliyorum."



AEK'YI ELEMELİYİZ

Ağaoğlu, "Önümüzde AEK maçı var, tur atlamamız gerekiyor. Ardından Malatya maçı var. Malatya da hazır bir ekip. Tekrar AEK ile ve Fenerbahçe ile oynayacağız. Zorlu 2-3 hafta bizi bekliyor. 34'üncü hafta bittiğinde konuşuruz şampiyonluğu. İşin başındayız. Her takım savaşıyor, mücadele ediyor. Trabzonspor'un hedefi her zaman zirve" ifadesini kullandı.