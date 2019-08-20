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20 Ağustos 2019, Salı
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Başkan Ağaoğlu, “Camiaları, taraftarları yıldız transferi ile alakalı beklenti içine sokmak yanlış. artık o kadar kolay değil. Ver coşkuyu, come to . Peki kim ödeyecek paraları?

Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar... Yıldız transferler ile ilgili taraftarları beklentiye sokmanın doğru olmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Camiaları, taraftarları yıldız transferi ile alakalı beklenti içine sokmak sağlıklı bir yaklaşım değil. artık o kadar kolay değil. Ver coşkuyu, come to ... Tamam da kim ödeyecek bunları? Taraftar nasıl ödeneceğini biliyor mu? O yüzden kadromuzu 52 kişi tuttuk. Rezerve takımımızın maliyeti senelik 2 milyon lira civarında" dedi. Ağaoğlu şöyle devam etti:"Transfer her zaman taraftarın kanını kaynatan bir olay. Transfer hasretle beklenen ama takıma külfeti veya katkısı analiz edilmeden, performans değil de kariyerli isimler gündeme gelince toplum heyecanlanıyor. Bankalar Birliği'nin bize sağlamış olduğu limit var. O limitin üzerine çıkınca sıkıntı yaşarım. ben şahsen sorumlu hale geliyorum."

AEK'YI ELEMELİYİZ
Ağaoğlu, "Önümüzde maçı var, tur atlamamız gerekiyor. Ardından maçı var. Malatya da hazır bir ekip. Tekrar AEK ile ve ile oynayacağız. Zorlu 2-3 hafta bizi bekliyor. 34'üncü hafta bittiğinde konuşuruz şampiyonluğu. İşin başındayız. Her takım savaşıyor, mücadele ediyor. Trabzonspor'un hedefi her zaman zirve" ifadesini kullandı.

  1. 20.8.2019
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