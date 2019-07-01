Trabzonspor'da transfer harekatı!
Trabzonspor, 20 gündür görüştüğü Matavz ile imza aşamasına geldi. Adebayor ile de pazarlıklar sürüyor. Gignac için nabız yoklamalarına devam ediliyor.
Trabzonspor forvetini arıyor adaylar: Adebayor, Gignac ve Matavz
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Bunun için gündeme gelen adayların, bonservis durumlarından, sakatlık geçmişleri, sosyal yaşantılarından, takımdaşlıklarına kadar birçok özellikleri en ince detayına kadar inceleniyor. Karadeniz ekibi 3 aday üzerinden çalışmalarını yürütüyor: Emmanuel Adebayor (35), Jean-Pierre Gignac (33) ve Tim Matavz (30). Üç aday arasında sadece Adebayor'un bonservisi elinde. Başakşehir ile yollarını ayıran Togolu forvet kendisine yapılan teklifleri inceliyor. Fırtına'nın teklifine önem veriyor.
TRABZON'A 5, FENER'E 1 GOL ATTI
Tim Matavz, PSV ve Augsburg formalarıyla Trabzonspor'a karşı 3 kez rakip oldu. Hollanda ekibindeyken Avrupa Ligi maçlarında Karadeniz temsilcisinin ağlarını 3 kez sarstı. Augsburg'da forma giydiği dönemde de hazırlık maçında Trabzonspor'a 2 gol daha attı. PSV'de iken hazırlık maçında Fenerbahçe ağlarını da 1 defa havalandırmıştı.
YAKINDA TRABZON'A DAVET EDİLECEK
Gündemdeki isimlerden biri de Jean-Pierre Gignac. Fransız forvet kariyerini 4 yıldır Tigres'te sürdürüyor. Bordo-mavililer, 33 yaşındaki forvetin 2021'e kadar sözleşmesi olduğu Meksika kulübüne kiralama teklifini sundu. Tigres bunu kabul eder, Gignac da uçuk bir rakam istemezse Trabzonspor transfer bombasını patlatabilir. Karadeniz ekibinin görüştüğü diğer isim ise Tim Matavz. Bordo-mavililer, 20 gündür temasta olduğu Sloven golcüyle anlaşmaya vardı. Vitesse ile pazarlıklar devam ediyor. Trabzonspor anlaştığı oyuncuyu imza için hemen şehre çağıracak.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Trabzonspor'da transfer harekatı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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