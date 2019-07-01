Trabzonspor'da transfer harekatı!

Trabzonspor forvetini arıyor adaylar: Adebayor, Gignac ve Matavz

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Bunun için gündeme gelen adayların, bonservis durumlarından, sakatlık geçmişleri, sosyal yaşantılarından, takımdaşlıklarına kadar birçok özellikleri en ince detayına kadar inceleniyor. Karadeniz ekibi 3 aday üzerinden çalışmalarını yürütüyor: Emmanuel Adebayor (35), Jean-Pierre Gignac (33) ve Tim Matavz (30). Üç aday arasında sadece Adebayor'un bonservisi elinde. Başakşehir ile yollarını ayıran Togolu forvet kendisine yapılan teklifleri inceliyor. Fırtına'nın teklifine önem veriyor.

TRABZON'A 5, FENER'E 1 GOL ATTI

Tim Matavz, PSV ve Augsburg formalarıyla Trabzonspor'a karşı 3 kez rakip oldu. Hollanda ekibindeyken Avrupa Ligi maçlarında Karadeniz temsilcisinin ağlarını 3 kez sarstı. Augsburg'da forma giydiği dönemde de hazırlık maçında Trabzonspor'a 2 gol daha attı. PSV'de iken hazırlık maçında Fenerbahçe ağlarını da 1 defa havalandırmıştı.

YAKINDA TRABZON'A DAVET EDİLECEK

Gündemdeki isimlerden biri de Jean-Pierre Gignac. Fransız forvet kariyerini 4 yıldır Tigres'te sürdürüyor. Bordo-mavililer, 33 yaşındaki forvetin 2021'e kadar sözleşmesi olduğu Meksika kulübüne kiralama teklifini sundu. Tigres bunu kabul eder, Gignac da uçuk bir rakam istemezse Trabzonspor transfer bombasını patlatabilir. Karadeniz ekibinin görüştüğü diğer isim ise Tim Matavz. Bordo-mavililer, 20 gündür temasta olduğu Sloven golcüyle anlaşmaya vardı. Vitesse ile pazarlıklar devam ediyor. Trabzonspor anlaştığı oyuncuyu imza için hemen şehre çağıracak.