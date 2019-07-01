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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'da harekatı!

Trabzonspor'da transfer harekatı!

, 20 gündür görüştüğü Matavz ile imza aşamasına geldi. Adebayor ile de pazarlıklar sürüyor. Gignac için nabız yoklamalarına devam ediliyor.

forvetini arıyor adaylar: Adebayor, Gignac ve Matavz

'de şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Bunun için gündeme gelen adayların, bonservis durumlarından, sakatlık geçmişleri, sosyal yaşantılarından, takımdaşlıklarına kadar birçok özellikleri en ince detayına kadar inceleniyor. ekibi 3 aday üzerinden çalışmalarını yürütüyor: (35), Jean-Pierre Gignac (33) ve (30). Üç aday arasında sadece Adebayor'un bonservisi elinde. ile yollarını ayıran Togolu forvet kendisine yapılan teklifleri inceliyor. Fırtına'nın teklifine önem veriyor.

TRABZON'A 5, FENER'E 1 GOL ATTI
Tim Matavz, ve Augsburg formalarıyla Trabzonspor'a karşı 3 kez rakip oldu. ekibindeyken Avrupa Ligi maçlarında Karadeniz temsilcisinin ağlarını 3 kez sarstı. Augsburg'da forma giydiği dönemde de hazırlık maçında Trabzonspor'a 2 gol daha attı. PSV'de iken hazırlık maçında ağlarını da 1 defa havalandırmıştı.

YAKINDA TRABZON'A DAVET EDİLECEK
Gündemdeki isimlerden biri de Jean-Pierre Gignac. Fransız forvet kariyerini 4 yıldır Tigres'te sürdürüyor. Bordo-mavililer, 33 yaşındaki forvetin 2021'e kadar sözleşmesi olduğu kulübüne kiralama teklifini sundu. Tigres bunu kabul eder, Gignac da uçuk bir rakam istemezse Trabzonspor bombasını patlatabilir. Karadeniz ekibinin görüştüğü diğer isim ise Tim Matavz. Bordo-mavililer, 20 gündür temasta olduğu Sloven golcüyle anlaşmaya vardı. Vitesse ile pazarlıklar devam ediyor. Trabzonspor anlaştığı oyuncuyu imza için hemen şehre çağıracak.

  1. 1.7.2019
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