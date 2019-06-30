Obi Mikel resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor transfer bombasını patlattı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına harika bir çıkış yapan bordo-mavililer bir süredir transfer çalışmalarına devam ediyordu. İlk olarak takıma genç oyuncuları katan Karadeniz ekibi dünya yıldızı Obi Mikel'i kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibi Obi Mikel transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi. Fırtına Nijeryalı yıldız ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.



TRABZONSPOR'UN KAP'A YAPTIĞI BİLDİRİMDE;



Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

''HOŞGELDİN OBI MIKEL''



Onazi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Obi Mikel'in Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı. İşte Onazi'nin o paylaşımı...







