Obi Mikel resmen Trabzonspor'da
Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transferde ilk olarak gelecek vaat eden isimlere yönelen bordo-mavililer, bombayı patlattı. Karadeniz ekibinin tecrübeli oyuncusu Ogenyo Onazi, Trabzonspor'un dünya yıldızını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...
Trabzonspor transfer bombasını patlattı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına harika bir çıkış yapan bordo-mavililer bir süredir transfer çalışmalarına devam ediyordu. İlk olarak takıma genç oyuncuları katan Karadeniz ekibi dünya yıldızı Obi Mikel'i kadrosuna kattı.
Karadeniz ekibi Obi Mikel transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi. Fırtına Nijeryalı yıldız ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
TRABZONSPOR'UN KAP'A YAPTIĞI BİLDİRİMDE;
Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,
2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,
2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
''HOŞGELDİN OBI MIKEL''
Onazi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Obi Mikel'in Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı. İşte Onazi'nin o paylaşımı...
- 01.07.2019
- Güncelleme: 01.07.2019 01:59
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Obi Mikel resmen Trabzonspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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