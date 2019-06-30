Obi Mikel resmen Trabzonspor'da - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Obi Mikel resmen Trabzonspor'da

resmen 'da

Obi Mikel resmen Trabzonspor'da

'da flaş bir gelişmesi yaşandı. Transferde ilk olarak gelecek vaat eden isimlere yönelen bordo-mavililer, bombayı patlattı. ekibinin tecrübeli oyuncusu , Trabzonspor'un dünya yıldızını hesabından duyurdu. İşte detaylar...

bombasını patlattı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına harika bir çıkış yapan bordo-mavililer bir süredir transfer çalışmalarına devam ediyordu. İlk olarak takıma genç oyuncuları katan ekibi dünya yıldızı 'i kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibi Obi Mikel transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi. Fırtına Nijeryalı yıldız ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

TRABZONSPOR'UN KAP'A YAPTIĞI BİLDİRİMDE;

Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

''HOŞGELDİN OBI MIKEL''

Onazi hesabından yaptığı paylaşımla Obi Mikel'in Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı. İşte Onazi'nin o paylaşımı...



  1. 01.07.2019
  2. Güncelleme: 01.07.2019 01:59
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Obi Mikel resmen Trabzonspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN