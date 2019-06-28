Trabzonspor 2 golcü için bastırıyor
Faslı forvet Rachid Alioui’ye yapılan teklif artırıldı. 2 yıllık kontrat önerilen İsveçli Marcus Berg’ten ise yanıt bekleniyor... Yedek listede de 3 isim var.
Fırtına'da Rodallega'nın takımdan ayrılmasından sonra hız kazanan forvet arayışı devam ediyor. Gurbetçi Halil Dervişoğlu'nun transferi için Sparta Rotterdam ile anlaşamayan bordo-mavililer, bu transferi beklemeye alırken ismi ilk olarak gündeme gelen Faslı golcü Rachid Alioui ile yeniden temasa geçildi. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Rachid'e son yapılan teklifi biraz daha artıran yönetim, oyuncunun kesin cevabını beklemeye koyuldu.
KAMPA YETİŞTİRİLECEK
İsveçli golcü Marcus Berg için de girişimler sürüyor. 32 yaşındaki oyuncu ile bağlantıyı koruyan idareciler, teklif ettiği iki yıllık sözleşme için yanıt bekliyor. İki oyuncunun dışında forvet mevkisi için 3 farklı isimle daha temas halinde olunduğu sızan haberler arasında... Yönetim, kampa kadar forvet transferini sonuçlandırıp, hazırlıklara tam kadro başlamayı hedefliyor.
- 28.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Trabzonspor 2 golcü için bastırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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