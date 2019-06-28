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28 Haziran 2019, Cuma
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2 golcü için bastırıyor

Trabzonspor 2 golcü için bastırıyor

Faslı forvet ’ye yapılan teklif artırıldı. 2 yıllık kontrat önerilen İsveçli ’ten ise yanıt bekleniyor... Yedek listede de 3 isim var.

Fırtına'da Rodallega'nın takımdan ayrılmasından sonra hız kazanan forvet arayışı devam ediyor. Gurbetçi Halil Dervişoğlu'nun transferi için Sparta Rotterdam ile anlaşamayan bordo-mavililer, bu transferi beklemeye alırken ismi ilk olarak gündeme gelen Faslı golcü ile yeniden temasa geçildi. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Rachid'e son yapılan teklifi biraz daha artıran yönetim, oyuncunun kesin cevabını beklemeye koyuldu.

KAMPA YETİŞTİRİLECEK
İsveçli golcü için de girişimler sürüyor. 32 yaşındaki oyuncu ile bağlantıyı koruyan idareciler, teklif ettiği iki yıllık sözleşme için yanıt bekliyor. İki oyuncunun dışında forvet mevkisi için 3 farklı isimle daha temas halinde olunduğu sızan haberler arasında... Yönetim, kampa kadar forvet transferini sonuçlandırıp, hazırlıklara tam kadro başlamayı hedefliyor.

  1. 28.6.2019
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