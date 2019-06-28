Trabzonspor 2 golcü için bastırıyor

Fırtına'da Rodallega'nın takımdan ayrılmasından sonra hız kazanan forvet arayışı devam ediyor. Gurbetçi Halil Dervişoğlu'nun transferi için Sparta Rotterdam ile anlaşamayan bordo-mavililer, bu transferi beklemeye alırken ismi ilk olarak gündeme gelen Faslı golcü Rachid Alioui ile yeniden temasa geçildi. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Rachid'e son yapılan teklifi biraz daha artıran yönetim, oyuncunun kesin cevabını beklemeye koyuldu.



KAMPA YETİŞTİRİLECEK

İsveçli golcü Marcus Berg için de girişimler sürüyor. 32 yaşındaki oyuncu ile bağlantıyı koruyan idareciler, teklif ettiği iki yıllık sözleşme için yanıt bekliyor. İki oyuncunun dışında forvet mevkisi için 3 farklı isimle daha temas halinde olunduğu sızan haberler arasında... Yönetim, kampa kadar forvet transferini sonuçlandırıp, hazırlıklara tam kadro başlamayı hedefliyor.