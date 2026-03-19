Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 27. haftasında Tümosan Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TÜMONSAN KONYASPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Adzouana, Nagalo, Adil, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Muleka, Kramer

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Traore, Metehan, Niang

TÜMOSAN KONYASPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.