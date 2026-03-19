Beşiktaş-Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında ağırlayacağı Kasımpaşa karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. 13 maçlık namağlubiyet serisini Galatasaray derbisinde yediği tek golle bozan siyah-beyazlılar, geçen hafta gelen Gençlerbirliği galibiyeti ile yeniden moral depoladı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Kasımpaşa'yı mağlup ederek yeni bir seri başlatmak istiyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Kasımpaşa: Gianniotis, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Winck, Baldursson, Cafu, Allevinah, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Beşiktaş-Kasımpaşa maçı 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kasımpaşa randevusu, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Tüpraş Stadı'ndaki bu zorlu derbiyi yönetmesi için Batuhan Kolak'ı görevlendirdi. Karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Kritik pozisyonlarda teknolojinin devreye gireceği VAR merkezindeki isimler ise maç saatine yakın bir süre kala ilan edilecek.

PUAN TABLOSUNDA KRİTİK FARK

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, topladığı 49 puanla 4. sırada yer alırken, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Konuk ekip ise ligde zor günler geçiriyor; lacivert-beyazlılar 24 puanla 14. basamakta, düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Siyah-beyazlılar, yeni bir galibiyet serisi ile ilk 3 sıraya bir adım daha yaklaşmak, Kasımpaşa ise deplasmanda alacağı puanlarla nefes almak istiyor.

SERGEN YALÇIN VE EMRE BELÖZOĞLU KARŞI KARŞIYA

Maçın en dikkat çeken detaylarından biri de teknik direktörlerin rekabeti olacak. Beşiktaş çalıştırıcısı Sergen Yalçın, meslektaşı Emre Belözoğlu'na karşı kariyerindeki ilk galibiyetini kovalıyor. Daha önce Başakşehir ve Ankaragücü gibi takımların başında Yalçın'a rakip olan Belözoğlu, bu eşleşmelerden bir galibiyet ve bir beraberlik çıkarmayı başarmıştı. İki deneyimli teknik adam, bu kez İstanbul derbisinde kozlarını paylaşacak.