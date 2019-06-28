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28 Haziran 2019, Cuma
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'un kamp programı belli oldu

Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Geçtiğimiz sezon 'i 4. sırada bitiren hazırlıklarına başlıyor. Bordo-mavililerin sezonu öncesi yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği iki etaplı kamp programı belli oldu.

'un, 2019-2020 sezonu öncesi yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği iki etaplı kamp programı belli oldu.

Buna göre hazırlıklarına 3 Temmuz Çarşamba günü Trabzon'da başlayacak olan bordo-mavililer, 18 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarını 'nde sürdürecek.

Trabzonspor, iki günlük iznin ardından 20 Temmuz Cumartesi günü 'ya giderek ikinci etap çalışmalarını 30 Temmuz Salı gününe kadar Linz şehrinde gerçekleştirecek. ekibinin hazırlık maç programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

  1. 28.06.2019
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