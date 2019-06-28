Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Bordo-mavililerin Cemil Usta sezonu öncesi yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği iki etaplı kamp programı belli oldu.
Trabzonspor'un, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği iki etaplı kamp programı belli oldu.
Buna göre yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz Çarşamba günü Trabzon'da başlayacak olan bordo-mavililer, 18 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürecek.
Trabzonspor, iki günlük iznin ardından 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya giderek ikinci etap çalışmalarını 30 Temmuz Salı gününe kadar Linz şehrinde gerçekleştirecek. Karadeniz ekibinin hazırlık maç programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
- 28.06.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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