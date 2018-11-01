Nwakaeme’ye özel program – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    ’ye özel program

    Nwakaeme’ye özel program
    Sakatlığı nedeniyle 10 gündür takımdan ayrı çalışan özel bakıma alındı. Birinci derece kas yaralanması bulunan Nijeryalı oyuncunun form seviyesinin iyileştirilmesi için farklı bir program uygulanacak. Anthony'nin gelecek hafta başında takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.
    1. 1.11.2018
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