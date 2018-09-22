Nwakaeme’ye özel ilgi – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    ’ye özel ilgi

    Nwakaeme’ye özel ilgi
    derbisinde 2 gol, 1 asistle şov yapan Anthnoy , Alanya'da etkisiz kalmıştı. Tecrübeli isim bugün de ilk onbirde yer alacak. Nijeryalı oyuncu ile başkan Ahmet sponsorluk anlaşmasında bir süre ayak üstü sohbet etti. Nwakaeme'nin Ağaoğlu'nu can kulağıyla dinlediği görüldü.
    1. 22.9.2018
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