Milan Kucka için devreye girdi

Serie A ekibi Milan, eski futbolcusu Juraj Kucka'yı geri istiyor. Milan, eçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro (Yaklaşık 23 Milyon TL)karşılığında geri almak istiyor.

İtalyan kulübü yetkililerinin en kısa sürede Kucka için Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Milan taraftarları sosyal medyada, "Orta sahamızı sadece Kucka toparlar" yorumları yapıyor.



Trabzonspor'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Bordo mavililer Slovak futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle gitmesine sıcak bakıyor.