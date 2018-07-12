Trabzonspor'a Kucka piyangosu
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Kucka için devreye girdi

    Milan Kucka için devreye girdi

    , 'a 5 milyon 'ya sattığı eski öğrencisi 'yı geri istiyor.

    Serie A ekibi , eski futbolcusu 'yı geri istiyor. Milan, eçtiğimiz sezon 'a 5 milyon 'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro (Yaklaşık 23 Milyon TL)karşılığında geri almak istiyor.

    İtalyan kulübü yetkililerinin en kısa sürede Kucka için Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Milan taraftarları sosyal medyada, "Orta sahamızı sadece Kucka toparlar" yorumları yapıyor.

    Trabzonspor'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Bordo mavililer Slovak futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle gitmesine sıcak bakıyor.

    1. 12.7.2018 11:57
    2. Güncelleme: 12.7.2018 12:01
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