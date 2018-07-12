Milan Kucka için devreye girdi
Milan, Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı eski öğrencisi Juraj Kucka'yı geri istiyor.
Serie A ekibi Milan, eski futbolcusu Juraj Kucka'yı geri istiyor. Milan, eçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro (Yaklaşık 23 Milyon TL)karşılığında geri almak istiyor.
İtalyan kulübü yetkililerinin en kısa sürede Kucka için Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Milan taraftarları sosyal medyada, "Orta sahamızı sadece Kucka toparlar" yorumları yapıyor.
Trabzonspor'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Bordo mavililer Slovak futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle gitmesine sıcak bakıyor.
- 12.7.2018 11:57
- Güncelleme: 12.7.2018 12:01
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Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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