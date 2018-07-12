Hosseini'den sonra Morteza bekleniyor

KAMPA KATILACAK

Genç oyuncunun yönetimin sunduğu tüm şartları büyük oranda kabul ettiği öğrenilirken, sadece menajerine ödenecek rakam konusunda ufak anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi. Hosseini, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra Slovenya kampına dahil olacak.