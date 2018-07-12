12 Temmuz 2018 Perşembe, 09:07:07
Güncelleme: 09:09:25
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Hosseini'den sonra Morteza bekleniyor
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Trabzonspor, anlaşmaya vardığı İran Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi Majid Hosseini'yi bugün Trabzon'a getiriyor.
Hosseini'den sonra Morteza bekleniyor
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KAMPA KATILACAK
Genç oyuncunun yönetimin sunduğu tüm şartları büyük oranda kabul ettiği öğrenilirken, sadece menajerine ödenecek rakam konusunda ufak anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi. Hosseini, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra Slovenya kampına dahil olacak.
Hosseini'den sonra Morteza bekleniyor
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AL SAAD İLE ANLAŞAMADI
Bordo-Mavililer'in yine İranlı futbolcu Morteza Pouraliganji için de temasları devam ediyor.
Hosseini'den sonra Morteza bekleniyor
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Al Saad kulübü ile tekrar anlaşmayan Morteza, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor. 26 yaşındaki oyuncu hem stoper hem de ön liberoda oynayabiliyor.