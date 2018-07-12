Hosseiniden sonra Morteza bekleniyor - Galeri - Fotomaç
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    Hosseini'den sonra Morteza bekleniyor

    12 Temmuz 2018 Perşembe, 09:07:07 Güncelleme: 09:09:25
    Hosseini'den sonra Morteza bekleniyor
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    Hosseiniden sonra Morteza bekleniyor

    Trabzonspor, anlaşmaya vardığı İran Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi Majid Hosseini'yi bugün Trabzon'a getiriyor.

    Hosseini'den sonra Morteza bekleniyor
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    Hosseiniden sonra Morteza bekleniyor

    KAMPA KATILACAK
    Genç oyuncunun yönetimin sunduğu tüm şartları büyük oranda kabul ettiği öğrenilirken, sadece menajerine ödenecek rakam konusunda ufak anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi. Hosseini, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra Slovenya kampına dahil olacak.

    Hosseini'den sonra Morteza bekleniyor
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    Hosseiniden sonra Morteza bekleniyor

    AL SAAD İLE ANLAŞAMADI
    Bordo-Mavililer'in yine İranlı futbolcu Morteza Pouraliganji için de temasları devam ediyor.

    Hosseini'den sonra Morteza bekleniyor
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    Hosseiniden sonra Morteza bekleniyor

    Al Saad kulübü ile tekrar anlaşmayan Morteza, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor. 26 yaşındaki oyuncu hem stoper hem de ön liberoda oynayabiliyor.

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