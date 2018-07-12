Kucka şov başladı
Okay’ın ardından Ünal Karaman’ın önemli sorumluluklar yüklemeyi planladığı 30 yaşındaki ön libero idmanlardaki en çalışkan isimlerden.
MİLAN TARAFTARI İSTİYOR
Geçtiğimiz günlerde "Bir yere gitmiyorum' diyen Kucka'ya Milan taraftarından çağrı var. İtalyanlar, 30 yaşındaki Slovak oyuncunun sosyal medya hesabına "Geri dön", "Seni özledik" mesajları attı. Çizme basını da Milan'ın Kucka için 4 milyon euro vereceğini öne sürdü.
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
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