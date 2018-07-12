Kucka şov başladı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    şov başladı

    <a href="/index/kucka?id=07176e27-aabf-4ce9-8525-bfc22d86a65a" class="" rel="tag">Kucka</a> şov başladı

    Okay’ın ardından ’ın önemli sorumluluklar yüklemeyi planladığı 30 yaşındaki ön libero idmanlardaki en çalışkan isimlerden.

    2017-18 sezonunda bordo-mavili takıma transfer olan ve inişli çıkışlı performansı ile zaman zaman eleştirilen Kucka, öncesi ise hazır bir görüntü veriyor. 1 Temmuz'dan itibaren Slovenya'da gerçekleştirilen antrenmanların tamamında yer alan ve çalışma arzusuyla ön plana çıkan , öncesi form tutmaya başladı. Güçlü fiziğinin yanı sıra mücadeleci yapısıyla da dikkat çeken Slovak futbolcu, antrenmanlarda uzaktan attığı gollerle de teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından alkışlanıyor.

    MİLAN TARAFTARI İSTİYOR
    Geçtiğimiz günlerde "Bir yere gitmiyorum' diyen 'ya taraftarından çağrı var. İtalyanlar, 30 yaşındaki Slovak oyuncunun sosyal medya hesabına "Geri dön", "Seni özledik" mesajları attı. Çizme basını da 'ın için 4 milyon euro vereceğini öne sürdü.
    1. 12.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    şov başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN