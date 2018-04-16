Trabzonspor'da Kucka ve Abdülkadir Ömür'ün son durumu – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da Kucka ve Abdülkadir Ömür'ün son durumu

    Trabzonspor'da Kucka ve Abdülkadir Ömür'ün son durumu

    'da başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü. Tansiyonu düştüğü için baş dönmesi yaşayan Abdülkadir Ömür de maçı tamamlayamadı

    İlk yarıyı 2-0 önde kapatan 'da devre arasında Abdülkadir Ömür'ün tansiyonu düştü. Genç futbolcu, tedbir amaçlı oyundan alınırken yerini Joao Pereira'ya bıraktı.

    Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

    KUCKA HASTANEYE KALDIRILDI

    Abdülkadir Ömür'ün ardından başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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