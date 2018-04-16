Trabzonspor'da Kucka ve Abdülkadir Ömür'ün son durumu
Trabzonspor'da başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü. Tansiyonu düştüğü için baş dönmesi yaşayan Abdülkadir Ömür de maçı tamamlayamadı
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor'da devre arasında Abdülkadir Ömür'ün tansiyonu düştü. Genç futbolcu, tedbir amaçlı oyundan alınırken yerini Joao Pereira'ya bıraktı.
Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
KUCKA HASTANEYE KALDIRILDI
Abdülkadir Ömür'ün ardından başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:50
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
Trabzonspor'da Kucka ve Abdülkadir Ömür'ün son durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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