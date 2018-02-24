Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Trabzonspor'un yıldızı Burak Yılmaz, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.
Burak Yılmaz'ın Alanyaspor mücadelesi sonra yaptığı açıklamalar şöyle:
SAHADA BABAMI TANIMAM
"Bir kere gol, goldür. Nasıl attığımın önemi yok. İster kafamla, ister burnumla... O top girsin de nasıl girdiğinin önemi yok. Trabzonspor olarak bize yakışmayan bir oyun oynadık. Bunun hiçbir yöneticiyle alakası yok. Biz bugün kazanmak için çıktık. Futbol bu sahada babanı bile tanımayacaksın, biz böyle gördük.
HAKEM İSYANI
Buradan değerli yorumculara sormak istiyorum. "Benim pozisyonum sarı kart mıydı? Ben şimdi Beşiktaş maçında yokum. Sosa'nın pozisyonu penaltı değil mi? Hakeme bir şey demek istemiyorum. O da insan hata yapar ama canımızı yakıyorlar.
ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAKSA KRAL GOMIS OLSUN
Sadece gol kralı olmak çok fazla bir şey değil. Gomis hem takım halinde hem bireysel olarak. Eğer şampiyon olursa gol kralı da o olsun. İkisinden biri olmazsa eksik olur. Benim için krallık önemli değil. Ben defalarca gol kralı oldum. Trabzonspor için canımı bile veririm. Bunu bilen biliyor. Eleştiriler umrumda değil demek istemiyorum ama onları kafama takacak yaşta değilim artık."
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:49
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
Kartalim Bize dusman gerekmez ,icimizdekiler bize yeter.
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ bu beşiktaş aha yazıyorum buraya bu fenerin içinden geçer ! bakın görün sonra açıklamaları aykutun mütevaziliğini volkanın efendiliğini...
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaş bu nasıl bir duruştur ? aykuta bak sen her derbi öncesinde 3-5 gün önceden başlıyor algıya hakem aşağı hakem yukarı utanmalarıda yok
Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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