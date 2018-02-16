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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Kalecisiz kaldı!

    Kalecisiz kaldı!

    Dizinde ağrı hisseden Onur dün salonda çalıştı. Esteban sakat, Arda milli takımda olunca altyapıdan Ömür idmana alındı

    Trabzonspor, maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmana dizinde ağrı hisseden ve bu nedenle salonda çalışan kaleci Onur'un yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Hüseyin Türkmen ve Esteban Alvarado katılmadı. Üçüncü kaleci Arda Akbulut da milli takım kampında olduğundan kaleci olarak sadece Uğurcan Çakır kalırken, alt yapıdan Ömür Can Karbuz teknik heyetin isteğiyle çalışmaya dahil edildi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:28
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