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    16 Şubat 2018, Cuma
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    ’ın oynaması zor

    Burak Yılmaz’ın oynaması zor
    'ın Başakşehir maçına büyük olasılıkla yetişmeyeceğini açıklayan Çalımbay, "Ameliyat olan Esteban ve Mustafa Akbaş'ın da sakatlıkları sürüyor. Burak'ın oynamadığı maçlarda yaşanan gol sorununu çözmeye çalışıyoruz. Burak yokken de işi bitirmemiz gerek" dedi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:27
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