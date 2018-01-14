Durica futbolu bırakıyor
Trabzonspor'da forma giyen Jan Durica sezon sonu futbolu bırakıyor.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor kampın sonuna geldi. 10. günde yapılan antrenmanda canlı yayınında konuşan TRT Trabzonspor Muhabiri Barış Yurduseven Durica'nın sezon sonunda futbolu bırakacağını söyledi.
Barış Yurduseven oyuncularla ilgili değerlendirme yaparken 37 yaşındaki Slovak oyuncu Jan Durica'nın çok iyi bir profesyonel olduğunu devre arası hazırlık dönemini iyi geçirdiğini ve sezon sonunda yüksek ihtimalle futbolu bırakacağını söyledi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:09
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Sonuna kadar savaşacağız
Toplam 1
Yorum
yavuz kusura bakmada aykut kocaman sen fenere hoca olaman başkanla birlikde defolun gidin senden şampiyon olamaz
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RvP'nin maliyeti: 20 Milyon 330 bin euro
Toplam 1
Yorum
yavuz aziz beyin azizligi koskoca feneri rezil ettin hala bu takımın başkanı olarak duruyon yazıklar olsun senin gibi başkana rezil ettin takımı
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Kapımız sana sonuna kadar açık
Toplam 3
Yorum
Gökhan Fenerbahçe'nin disiplinsiz tavırları yüzünden gönderdiği, düzensiz form tutan bir futbolcuyu kendi takımımda görmek istemem.
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