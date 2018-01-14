Durica futbolu bırakıyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor kampın sonuna geldi. 10. günde yapılan antrenmanda canlı yayınında konuşan TRT Trabzonspor Muhabiri Barış Yurduseven Durica'nın sezon sonunda futbolu bırakacağını söyledi.

Barış Yurduseven oyuncularla ilgili değerlendirme yaparken 37 yaşındaki Slovak oyuncu Jan Durica'nın çok iyi bir profesyonel olduğunu devre arası hazırlık dönemini iyi geçirdiğini ve sezon sonunda yüksek ihtimalle futbolu bırakacağını söyledi.