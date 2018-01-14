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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Durica futbolu bırakıyor

    Durica futbolu bırakıyor

    'da forma giyen sezon sonu futbolu bırakıyor.

    'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren kampın sonuna geldi. 10. günde yapılan antrenmanda canlı yayınında konuşan TRT Trabzonspor Muhabiri Barış Yurduseven Durica'nın sezon sonunda futbolu bırakacağını söyledi.

    Barış Yurduseven oyuncularla ilgili değerlendirme yaparken 37 yaşındaki Slovak oyuncu 'nın çok iyi bir profesyonel olduğunu devre arası hazırlık dönemini iyi geçirdiğini ve sezon sonunda yüksek ihtimalle futbolu bırakacağını söyledi.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:09
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