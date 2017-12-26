Sakıb geliyor

Süper Lig'de en son yenilgisini 65 gün önce alarak müthiş bir yükseliş gösteren Trabzonspor, devre arası takviye çalışmaları için temaslara başladı. İlk hedef Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç. Bordo-mavililerin teknik direktörü Rıza Çalımbay, güney ekibinde öğrencisi olan Sakıb'ın alınması için rapor sundu. Tecrübeli hoca, takımında görmek istediği 26 yaşındaki savunmacı için daha önce "Sakıb Aytaç bırakın büyükleri dünyanın her takımında oynar. Bir sol bek için Allah ne varsa vermiş. Süratli, çabuk, kafa topuna çıkıyor, iyi orta yapıyor, tekniği çok iyi. Bana göre mükemmel bir sol bek" demişti. Antalyaspor forması ile başarılı bir performans gösteren ve Milli Takım aday kadrosuna çağrılan 1.87 boyundaki futbolcu, Trabzonspor'un kendisini istediğini doğruladı. Karadeniz ekibinin kendisi ile ön görüşme yaptığını açıklayan Sakıb, "Şu an Antalyaspor'un oyuncusuyum. Bende sorun olmaz. Verecekleri rakama razıyım. Bordo-mavili formayı da seve seve giyerim. Trabzonspor hayallerimdeki takımlardan biri. Transfer gerçekleşirse başarılı olacağıma inanıyorum. Fakat iş bende bitmiyor. İki takımın anlaşması lazım" ifadesini kullandı.Bu sezon Antalyaspor ile 14'ü lig, 2'si Türkiye Kupası toplam 16 maça çıkan tecrübeli futbolcu bin 469 dakika oynadı ve 3 asist yaptı. Kulübü ile 6 ay daha sözleşmesi bulunan Sakıb için temasların sürdüğü ve kısa sürede bu işin biteceği belirtiliyor. Bordo-mavililerin, güney takımına takas ile birkaç futbolcu önerdiği de dile getiriliyor. Antalyaspor'un Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Volkan Şen ile ilgilendiği ve bu nedenle görüşmelerin bu doğrultuda şekillenme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.Yunus Emre SEL'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı transfer edilmek istenen, hücumcu bek özelliklerine sahip.'ın çok fazla yapmadığı hücumda etkili işleri yapabilecek, isabetli ortalar kesebilecek bir oyuncu. Ancak bunları yaparken zaman zaman da hücumdan savunmaya geçişte sıkıntılar yaşayabiliyor. Sağ bekteki'nın bindirmeleri karşılığında sol bekteki aynı etkinliği yaratmak isteyeneski öğrencisine sıcak baktığını tahmin ediyorum.