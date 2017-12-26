Sakıb geliyor
Çalımbay’ın “Mükemmel bir sol bek” dediği Sakıb Aytaç resmen açıkladı: Trabzonspor ile anlaştım. Şimdi iki kulübün el sıkışmasını bekliyorum
TAKAS GÜNDEMDE
Bu sezon Antalyaspor ile 14'ü lig, 2'si Türkiye Kupası toplam 16 maça çıkan tecrübeli futbolcu bin 469 dakika oynadı ve 3 asist yaptı. Kulübü ile 6 ay daha sözleşmesi bulunan Sakıb için temasların sürdüğü ve kısa sürede bu işin biteceği belirtiliyor. Bordo-mavililerin, güney takımına takas ile birkaç futbolcu önerdiği de dile getiriliyor. Antalyaspor'un Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Volkan Şen ile ilgilendiği ve bu nedenle görüşmelerin bu doğrultuda şekillenme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
Yunus Emre SEL
Hücumcu bek! (Mini yorum: Yunus Emre sel)
Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı transfer edilmek istenen Sakıb, hücumcu bek özelliklerine sahip. Mas'ın çok fazla yapmadığı hücumda etkili işleri yapabilecek, isabetli ortalar kesebilecek bir oyuncu. Ancak bunları yaparken zaman zaman da hücumdan savunmaya geçişte sıkıntılar yaşayabiliyor. Sağ bekteki Pereira'nın bindirmeleri karşılığında sol bekteki aynı etkinliği yaratmak isteyen Rıza Çalımbay'ın da hücum özelliklerinden faydalanmak için eski öğrencisine sıcak baktığını tahmin ediyorum.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
Sakıb geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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