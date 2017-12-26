Zirvenin adı Burak

14 maçta fileleri 14 kez sarsan 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile birlikte zirveyi paylaştı. Burak kariyer rekoruna da çok yaklaştı

BU sezon başında Çin'den büyük umutlarla transfer edilen Burak Yılmaz, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Çıktığı 14 maçta 14 gol atan 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, 16 karşılaşmada 14 gol atan Göztepeli Adis Jahovic ve 17 mücadelede 14 gol kaydeden Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile birlikte zirveyi paylaştı. Toplamda 14 maçın 9'unda rakip fileleri havalandırmayı başaran Burak, Süper Lig'de deplasmanda forma giydiği altı maçta beş gol atarak dış sahada da takımına gol yollarında önemli katkılar sağladı.



REKORUNA YAKLAŞTI

Burak en son 2010-11 sezonunun devre arasına kadar 16 gol atarak kendi kariyer rekorunu kırmıştı. Bu sezon rekoruna çok yaklaşan tecrübeli oyuncu, rakip kalecilerin korkulu rüyası olmaya devam ederek gol krallığına ulaşmak istiyor.



