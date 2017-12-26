Zirvenin adı Burak
14 maçta fileleri 14 kez sarsan 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile birlikte zirveyi paylaştı. Burak kariyer rekoruna da çok yaklaştı
REKORUNA YAKLAŞTI
Burak en son 2010-11 sezonunun devre arasına kadar 16 gol atarak kendi kariyer rekorunu kırmıştı. Bu sezon rekoruna çok yaklaşan tecrübeli oyuncu, rakip kalecilerin korkulu rüyası olmaya devam ederek gol krallığına ulaşmak istiyor.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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