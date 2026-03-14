TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Kocaelispor'u yendi!

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Kocaelispor'u dakika 90+4'te kaydettiği penaltı golü ile 2-1 mağlup etti. İşte mücadelenin detayları... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 15:29 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 15:42
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında birçok önemli pozisyon olmasına rağmen Kocaeli'de gol sesi çıkmadı.

Maçın ikinci yarısında Kocaelispor formasıyla Serdar Dursun maçın 58. dakikasında gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Dursun, ligde üst üste iki maçta ilk kez gol attı.

Blaz Kramer maçın 88. dakikasında TÜMOSAN Konyaspor formasıyla gol atarak skoru eşitledi.

Maçta 90+2'de penaltı kararı aldı. TÜMOSAN Konyaspor, Jackson Muleka (P) ile 2-1 öne geçti. Maç TÜMOSAN Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

TÜMOSAN Konyaspor 27'ye yükselterek 12. sırada yer aldı. Kocaelispor ise ligde 33 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.

KOCAELİSPOR YEDEK KULÜBESİ SAHAYI TERK ETTİ!

Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında Konyaspor'un uzatma dakikalarında penaltı kazanmasından sonra Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, yedek oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına gönderdi.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Süper Lig'de gelecek hafta Kocaelispor deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. TÜMOSAN Konyaspor ise evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

