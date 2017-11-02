"Başarı için her şey var"

Rıza Çalımbay, “Trabzonspor’da başarı için her şey mevcut. Geniş ve kaliteli bir kadro var. Ama hepsinin iyi kapasiteye gelmesi gerekiyor. Milli arada bunu yapacağız” dedi

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, FOTOMAÇ aracılığıyla camiya umut dolu mesajlar verdi. Çalımbay, Trabzonspor'un çok geniş bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Burada başarı için her şey mevcut. Tek ihtiyaç birlik, beraberlik ve zaman. Çok geniş bir kadro var. En büyük sıkıntı da bu! Bireysel olarak çok iyi oyuncular var. Ama hepsinin iyi kapasiteye gelmesi gerekiyor. Bunu da milli arada sağlayacağız. Kampa gidip, hazırlık maçı oynayacağız. Ara bize ilaç gibi gelecek diyebiliriz" dedi. LİGİN daha başında olduklarını da belirten Rıza Çalımbay, "Hiçbir şey için geç kalmadık. Geçen sezon Antalya'daydım, orası da zor durumdaydı. Korkum yok. Önemli olan buradaki kriz ortamını iyi yönetmek" diye konuştu ve şöyle devam etti:



G.SARAY MAÇI ŞANSTI

"HANDİKAPIMIZ geldiğimizden 2 gün sonra maça çıkmaktı. Takımı tam tanımıyorduk. Kendimize göre kadro kurduk. Bazı bilgileri futbolculardan aldık. Yarın Malatya ile oynasak, böyle kadro çıkmazdık. Şanssızlık yaşadık. 10 kişi kalıyorsun, arkasında kendi kalene gol atıyorsun." Kupa maçında güzel bir galibiyet alarak karamsar havayı dağıttıklarını belirten Çalımbay, "Galatasaray maçı bir şanstı. İyi şekilde hazırlandık. Maçın başından sonuna kadar çok üstün oynadık. Son paslarda biraz daha dikkat etseydik daha farklı daha da kazanabilirdik.



KAYSERİ ZORLU RAKiP

BU hafta Kayserispor karşısında Galatasaray maçındaki konsantrenin üstüne çıkmazsak zor olur. Yukarı oynamak istiyorsak kazanmalıyız. Devre arasında eksik yerlere transfer yapabiliriz. Defansa takviye olabilir" dedi.



KUCKA'YI HENÜZ GÖREMEDİK

"Kucka'yı sadece TV'den izledik. Osmanlı maçına hazır olabilir. Burak'a iyileşmeden görev vermeyi düşünmüyorum. Burada şu ortaya çıkıyor. Kucka var, 6-7 orta saha var. Ama 3 tane oynatacaksın. Forvette Rodallega, Burak, N'Doye var bir tane oynatacaksın belki iki tane. Hazır olanlar oynayacak."



RODALLEGA'YA 3 MAÇ FAZLA

"Rodallega olayında haksızlık var. Çünkü bizim oyuncumuz öyle durup dururken bir oyuncuya kafa atmaz. Mutlaka araştırmak, onu da dinlemek gerekiyor. Kendisiyle konuştuğumuzda 'Durup dururken niye böyle tepki göstereyim?' dedi. 3 maç ceza bence biraz fazla."



CASTILLO'YU KAZANMALIYIZ

"Çok alternatifli bir kadroya sahibiz. Kupa maçı bizim için şanstı. Mesela Bero'yu orada gördük. Ama yüzde yüz hazır mı, o da değil? Kısa zamanda yüklenirsen cinayet olur. Castillo ve Bongonda da var. Castillo'yu kazanmalıyız. Yoksa kaleye gidemeyiz."



SOSA&VOLKAN HAZIR DEĞİL

"Sosa hiç oynamamış, hazır değil. Volkan Şen de öyle. Ayrıca Sosa'nın oynadığı yerde Yusuf oynuyor. O zaman Yusuf'u kesip Sosa'yı oynatacaksın. Onu Antalya'da da istedim. Oynadığı zaman maçın seyrini değiştirecek bir oyuncu. Hazır olunca Sosa da Şen de oynayacak."



Yunus Emre Sel