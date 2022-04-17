TEB BNP Paribas başlıyor

Bu yıl 3. kez düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Yarın başlayacak ve 24 Nisan'a kadar sürecek turnuvanın açılış toplantısı Tenis Federasyonu'nun İstinye'deki tesisinde düzenlendi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da katıldı. Bakan Kasapoğlu, "TEB BNP Paribas, tenis açısından önemli sporcuların bir araya geldiği ve sporseverlerin ilgiyle takip ettiği bir organizasyon. Bu güzel çalışma için gayret ortaya koyan federasyonumuza, çok kıymetli sponsorlara teşekkür ederim. Başta sporculara, hakemlere, geleceğin şampiyonu çocuklarımıza ve organizatörlere başarı diliyorum" dedi.
CENGİZ DURMUŞ: EN İYİ SPORCULAR GELİYOR
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Medvedev, Avustralya Açık'taki toplantısında, 14 yaşında Trabzon'da oynadığı maçı anlatmıştı. Dünyanın ilk 100'ü içindeki 30 sporcunun yarışacağı bir turnuvaya ev sahipliği yapacağız. Bu tesisin temelinin atıldığı günden bugüne yanımızda olan Bakanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
'GURUR DUYUYORUZ'
Tanıtım toplantısına katılan TEB Marka ve İletişim Yönetimi İcra Direktörü Zeynep Demirkol, heyecanlı olduğunu ifade etti. Demirkol, "TEB BNP Paribas Tenis Şampiyonası'na, Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak bu yıl da isim sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. TEB olarak, 10 yıldır ülkemizde tenisin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Hafta boyu oynanacak karşılaşmaların yine ilgiyle takip edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"169 ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK"
Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin çok önemli tesislere sahip olduğunu ifade ederek, "Tesisler kadar organizasyonlar da mühim. Çocuklar, gençler, dünya yıldızlarını ne kadar yakından izlerse bu branşa ilgileri de artacaktır. 2021'de pandemiye rağmen 169 farklı organizasyona ev sahipliği yaptık" diye konuştu.