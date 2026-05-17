Düşen netleşecek

Süper Lig'in son haftasında ligde kalma savaşı veren takımların maçları kıran kırana mücadeleye sahne olacak. Geçtiğimiz hafta Kayserispor ve Karagümrük lige veda eden takımlar oldu. Küme düşme tehlikesi bulunan takımlardan 29 puanlı Antalyaspor sahasında Kocaelispor ile, 31 puanlı Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 32'şer puana sahip Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. Eyüpspor ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

ANTALYA'NIN TEK ŞANSI KAZANMAK

Antalyaspor, Kocaelispor'a karşı kaybeder veya berabere kalırsa lige veda edecek. Akdeniz ekibi kazandığı takdirde üst basamakta bulunan takımların puan kaybetmesini bekleyecek. Antalyaspor'un, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa ve Eyüpspor, son haftaya 32'şer puanla girerken alacakları 1 puan ligde tutunmasına yetecek. Kasımpaşa, Galatasaray önünde mağlup olması halinde Antalyaspor'un kazanması gerekecek. İkili averajda Başkent ekibi üstün.