Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI: Saati ve kanalı!

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında ligde kalma mücadelesi veren iki köklü kulüp, Kayserispor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Erling Moe yönetiminde 20 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor, taraftarı önünde kazanarak nefes almak istiyor. Diğer yanda ise 17 puanla 18. sırada bulunan ve geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Aleksandar Stanojevic’in Fatih Karagümrük’ü, yakaladığı bu ivmeyi sürdürme hedefinde. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak bu dev mücadele, her iki takımın ligdeki kaderini belirleyecek. Peki Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 11:22
Süper Lig'de sezonun final haftalarına girilirken, alt sıralardaki düğüm Kayseri'de çözülmeye çalışılıyor. Ev sahibi Kayserispor, yeni teknik direktörü Erling Moe önderliğinde çıktığı son maçlarda istediği skorları alamasa da, sahasındaki seyirci desteğiyle bu kötü gidişata "dur" demek niyetinde. Konuk ekip Fatih Karagümrük cephesinde ise moraller yerinde; Sırp teknik adam Stanojevic ile savunma direncini artıran İstanbul temsilcisi, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ateş hattından bir adım daha uzaklaşmayı planlıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. İki takımın da hata payının kalmadığı bu kritik 90 dakikada, sahadaki mücadele gücü en üst seviyede olacak. İşte Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının tüm detayları...

ZECORNER KAYSERİSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kapsamındaki Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

ZECORNER KAYSERİSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligin son iki sırasında bulunan Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak fubolseverlerle buluşacak.

ZECORNER KAYSERİSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Zecorner Kayserispor: Bayazit; Brenet, Guler, Denswil, Civelek; Makarov, Benea, Soyalp, Cardoso; Onugkha, Sarıarslan

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic; Esgaio, Lichnovsky, Çınar, Mladenovic; Kranevitter, Babicka; Serginho, Çukur, Kalaycı; Ozkan

