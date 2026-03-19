Haberler NBA NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Los Angeles Lakers'a yenildi!

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Los Angeles Lakers'a yenildi!

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta sahasında Los Angeles Lakers'a 124-116 yenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 10:44
NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Los Angeles Lakers'a yenildi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Los Angeles Lakers'a 124-116 yenildi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün 27 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Bu sezon 27. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta, Amen Thompson 26 sayı ve 11 ribauntla " double-double" yaptı, Jabari Smith ve Kevin Durant 18'er sayı kaydetti.

Lakers'ta Luka Doncic, 40 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparak maçın da en skorer ismi oldu.

LeBron James 30, Deandre Ayton 16 ve Austin Reaves ise 14 sayıyla sezonun 44. galibiyetine katkı sundu.

ÖMER FARUK YURTSEVEN 4 SAYIYLA OYNADI

TD Garden'da oynanan mücadelede Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 120-99 yendi.

Warriors'ta Ömer Faruk Yurtseven, 4 sayı ve 2 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Gary Payton ve Pat Spencer 14 sayıyla oynarken, Gui Santos ve Draymond Green 13'er sayı kaydetti.

Celtics'te Jaylen Brown, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jayson Tatum, 24 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Payton Pritchard, 19 sayı attı.

"Tarihi yeniden yazmak başka bir bahara kaldı"
F.Bahçeli isme Komşu'dan transfer kancası!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
ABD-İsrail-İran savaşında 20'nci gün | Tahran Körfez ülkelerindeki enerji tesislerini hedef aldı
Galatasaray'dan Osimhen ve Lang açıklaması!
Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray sözleri!
Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ayrıntıları! Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ayrıntıları! 09:48
Gerrard'dan maç sonu skandal G.Saray sözleri! Gerrard'dan maç sonu skandal G.Saray sözleri! 09:45
Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray sözleri! Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray sözleri! 09:15
F.Bahçeli isme Komşu'dan transfer kancası! F.Bahçeli isme Komşu'dan transfer kancası! 09:11
Maç sonu hakem eleştirisi: Adeta pusuda bekledi Maç sonu hakem eleştirisi: Adeta pusuda bekledi 09:06
"Tarihi yeniden yazmak başka bir bahara kaldı" "Tarihi yeniden yazmak başka bir bahara kaldı" 08:47
Daha Eski
Galatasaray'dan Osimhen ve Lang açıklaması! Galatasaray'dan Osimhen ve Lang açıklaması! 08:23
Sadece Uğurcan Sadece Uğurcan 01:55
En kötü hakem En kötü hakem 01:54
Çok kolay teslim olduk! Çok kolay teslim olduk! 01:49
Ada’da hüsran Ada’da hüsran 01:48
Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde! Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde! 01:46