CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 32. haftasında 20 Mart Perşembe günü İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini konuk edecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 10:36
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 32. haftasında 20 Mart Perşembe günü İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde yaptığı 31 maçta 22 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, lider durumda. EA7 Emporio Armani Milan ise 31 mücadelede 16 galibiyet, 15 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.

Üst üste 9 galibiyet elde ettikten sonra önce Sırbistan'da Kızılyıldız'a ardından da erteleme maçında deplasmanda Olympiakos'a mağlup olan sarı-lacivertliler, İtalyan rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

EA7 Emporio Armani Milan ise son 2 maçında önce Barcelona'yı ardından da İsrail takımı Maccabi Rapyd'i yendi.

Sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 87-72 kazanmıştı.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
