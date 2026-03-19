Galatasaray'dan UEFA'ya Noa Lang için tazminat davası kararı!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı kırmızılıların 4-0 mağlup olduğu Liverpool maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yazgan, Noa Lang'in yaşadığı sakatlık sonrası UEFA'ya tazminat davası açacaklarını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 11:25 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 11:26
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre Eray Yazgan, Noa Lang'in sakatlandığı pozisyon sonrası UEFA'ya tazminat davası açacaklarını ifade etti.

Eray Yazgan yaptığı açıklamada "Maç sonrasında UEFA temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz." dedi.

