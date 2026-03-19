Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Real Betis-Panathinaikos CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Panathinaikos CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İspanyol ekibi Real Betis, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u Estadio de La Cartuja'da konuk ediyor. İlk maçta deplasmanda sergilediği baskılı oyuna rağmen sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Manuel Pellegrini’nin öğrencileri, taraftarı önünde bu skoru tersine çevirerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Diğer yanda ise elindeki skor avantajını koruyarak zorlu İspanya deplasmanından turla dönmek isteyen Panathinaikos, savunma disipliniyle ön plana çıkmaya çalışacak. 70 bin kişilik dev stadyumda oynanacak bu taktiksel savaşta hata payı yok. Peki Real Betis-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 11:46
Real Betis-Panathinaikos CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletinin sahibini bulacağı gece, Sevilla'da futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Ev sahibi Real Betis, ilk maçta direklere ve kaleciye takılan şanssızlığını bu kez kırmak niyetinde. İspanyol ekibi, maçın başında bulacağı erken bir golle rakibinin direncini kırmayı planlıyor. Konuk ekip Panathinaikos cephesinde ise işler yolunda. Deplasmanda kontra ataklarla etkili olmaya çalışacak olan Panathinaikos, 1-0'lık avantajını 90 dakika sonuna kadar taşımak için varını yoğunu ortaya koyacak. İşte Real Betis-Panathinaikos maçının detayları...

Real Betis-Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Eleme Turu kapsamındaki Real Betis-Panathinaikos maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Alman hakem Tobias Stieler'in düdük çalacağı karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Real Betis-Panathinaikos MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis-Panathinaikos mücadelesi, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak fubolseverlerle buluşacak.

Real Betis-Panathinaikos MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 3

Real Betis-Panathinaikos MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Bayazit; Brenet, Guler, Denswil, Civelek; Makarov, Benea, Soyalp, Cardoso; Onugkha, Sarıarslan

Panathinaikos: Grbic; Esgaio, Lichnovsky, Çınar, Mladenovic; Kranevitter, Babicka; Serginho, Çukur, Kalaycı; Ozkan

Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar
F.Bahçeli isme Komşu'dan transfer kancası!
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: Menzile ulaştıracağız
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu!
Gerrard'dan maç sonu skandal G.Saray sözleri!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Noa Lang ameliyat oldu! İşte ilk açıklaması Noa Lang ameliyat oldu! İşte ilk açıklaması 12:40
Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar 12:20
Porto-Stuttgart maçı ayrıntıları! Porto-Stuttgart maçı ayrıntıları! 12:11
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! 12:03
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:01
Aston Villa-Lille maçı saat kaçta? Aston Villa-Lille maçı saat kaçta? 11:56
Real Betis-Panathinaikos maçı yayın bilgisi! Real Betis-Panathinaikos maçı yayın bilgisi! 11:46
Konyaspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Konyaspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 11:35
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu! G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu! 11:34
G.Saray'dan Lang için tazminat davası kararı! G.Saray'dan Lang için tazminat davası kararı! 11:25
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 11:22
Türk Telekom dev zaferi böyle kutladı! Türk Telekom dev zaferi böyle kutladı! 10:59