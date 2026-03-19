Real Betis-Panathinaikos CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletinin sahibini bulacağı gece, Sevilla'da futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Ev sahibi Real Betis, ilk maçta direklere ve kaleciye takılan şanssızlığını bu kez kırmak niyetinde. İspanyol ekibi, maçın başında bulacağı erken bir golle rakibinin direncini kırmayı planlıyor. Konuk ekip Panathinaikos cephesinde ise işler yolunda. Deplasmanda kontra ataklarla etkili olmaya çalışacak olan Panathinaikos, 1-0'lık avantajını 90 dakika sonuna kadar taşımak için varını yoğunu ortaya koyacak. İşte Real Betis-Panathinaikos maçının detayları...

Real Betis-Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Eleme Turu kapsamındaki Real Betis-Panathinaikos maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Alman hakem Tobias Stieler'in düdük çalacağı karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Real Betis-Panathinaikos MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis-Panathinaikos mücadelesi, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak fubolseverlerle buluşacak.

Real Betis-Panathinaikos MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Bayazit; Brenet, Guler, Denswil, Civelek; Makarov, Benea, Soyalp, Cardoso; Onugkha, Sarıarslan

Panathinaikos: Grbic; Esgaio, Lichnovsky, Çınar, Mladenovic; Kranevitter, Babicka; Serginho, Çukur, Kalaycı; Ozkan