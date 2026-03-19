Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ev sahibi ekip, son dönemdeki inişli çıkışlı grafiğine son vermek ve evindeki gücünü kanıtlamak niyetinde. Özellikle hücum hattındaki bitiricilik sorununu bu maçla aşmak isteyen ev sahibi, taraftar desteğini de arkasına alarak mutlak 3 puan hedefliyor. Konuk ekip Gençlerbirliği cephesinde ise işler biraz daha gergin; son 6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen başkent ekibi, Volkan Demirel ile bu kötü seriyi Konya deplasmanında noktalamanın hesaplarını yapıyor. İki takımın da birbirine çok yakın puanlarda olması, sahadaki mücadele dozajını bir kat daha artıracak. İşte Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının detayları...

Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kapsamındaki Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin mücadelesi, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak fubolseverlerle buluşacak.

Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Güngördü; Andzouana, Yazgılı, Demirbağ, Boşluk; Kutlu, İbrahimoğlu; Türüç, Bardhi, Olaigbe; Muleka

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, İslamoğlu, Thalisson; Dele-Bashiru; Traore, Gurpuz, Tongya, Mimaroğlu; Niang