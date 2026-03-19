Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında iki köklü kulüp, Tümosan Konyaspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Topladığı 27 puanla 12. sırada yer alan Konyaspor, taraftarı önünde galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedeflerken; 25 puanla hemen arkasında, 13. sırada bulunan Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ise Ankara’ya puanla dönerek nefes almak istiyor. Hakem Ali Yılmaz’ın yöneteceği bu zorlu 90 dakika, ligin orta ve alt sıralarındaki dengeleri yakından ilgilendiriyor. Peki Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 11:35
Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ev sahibi ekip, son dönemdeki inişli çıkışlı grafiğine son vermek ve evindeki gücünü kanıtlamak niyetinde. Özellikle hücum hattındaki bitiricilik sorununu bu maçla aşmak isteyen ev sahibi, taraftar desteğini de arkasına alarak mutlak 3 puan hedefliyor. Konuk ekip Gençlerbirliği cephesinde ise işler biraz daha gergin; son 6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen başkent ekibi, Volkan Demirel ile bu kötü seriyi Konya deplasmanında noktalamanın hesaplarını yapıyor. İki takımın da birbirine çok yakın puanlarda olması, sahadaki mücadele dozajını bir kat daha artıracak. İşte Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının detayları...

Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kapsamındaki Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin mücadelesi, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak fubolseverlerle buluşacak.

Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Güngördü; Andzouana, Yazgılı, Demirbağ, Boşluk; Kutlu, İbrahimoğlu; Türüç, Bardhi, Olaigbe; Muleka

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, İslamoğlu, Thalisson; Dele-Bashiru; Traore, Gurpuz, Tongya, Mimaroğlu; Niang

