Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi kanalda?

Süper Lig'in en çok merak edilen karşılaşması Beşiktaş Galatasaray derbisi, futbolseverlerin gündeminde. Trendyol Süper Lig'de bu sezon maçların ilk 15 dakikalık bölümlerinde en fazla gol atan iki takım olan Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından biri olan BJK-GS mücadelesi, taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 3 derbide 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Derbinin başlama saati, yayınlanacağı kanal ve canlı izleme bilgileri netleşti. Maç öncesi muhtemel 11'ler ve takım kadroları da merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek.