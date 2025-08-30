Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
Kasımpaşa - Gaziantep FK MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Hajradinovic, Atakan, Fall, Ben Ouanes
Gaziantep FK: Burak, Semih, Abena, Arda, Melih, Ogün, Sorescu, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Lungoyi
Kasımpaşa - Gaziantep FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.