Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor. Kasımpaşa - Gaziantep FK karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 18:50
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Kasımpaşa - Gaziantep FK MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Hajradinovic, Atakan, Fall, Ben Ouanes

Gaziantep FK: Burak, Semih, Abena, Arda, Melih, Ogün, Sorescu, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Lungoyi

Kasımpaşa - Gaziantep FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
