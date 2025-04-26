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Haberler Süper Lig Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Jose Morais'in öğrencileri, 34 puanla 16. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından çıkmayı hedefleyen ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibinden 3 puan almanın yollarını arayacak. Thomas Reis yönetiminde sezona etkili başlayan, ancak son 5 haftada sadece 1 puan toplayabilen Samsunspor ise çıkış arıyor. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından 4. sıraya kadar gerileyen Karadeniz ekibi, zorlu Bodrum deplasmanında kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 16:00
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Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma mücadelesi veren Jose Morais'in öğrencileri, Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından tekrar çıkış arıyor. 34 puanla 16. sırada yer alan Bodrumspor, güçlü rakibini mağlup ederek düşme potasından çıkmanın hesaplarını yapıyor. Son 5 haftada sadece 1 puan toplayabilen ve 4. sıraya kadar gerileyen Samsunspor ise kötü gidişe dur demek istiyor. Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olan, ancak beklenmedik puan kayıplarına bir türlü engel olamayan Karadeniz ekibi, zorlu Bodrum deplasmanında 3 puan almayı hedefliyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİPAY BODRUM FK-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Bodrum FK-Samsunspor maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

SİPAY BODRUM FK-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK-Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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