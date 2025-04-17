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Haberler Süper Lig TFF profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılacağını açıkladı!

TFF profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılacağını açıkladı!

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılacağını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 14:53 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 14:57
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TFF profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılacağını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılacağını açıkladı.

İşte yapılan açıklama;

TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiş; toplantıda profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alınmıştır.

Profesyonel futbol liglerindeki takım sayısı, 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynanırken; COVID-19 salgını nedeniyle Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebiyle sezon sonunda küme düşme uygulanmamıştır. 2020-21 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145'e çıkmıştır.

2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır.

Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, aşağıdaki görselde sezonlara göre belirtilen düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir."

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