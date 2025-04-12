Bodrum FK-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor CANLI İZLE

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı galibiyetlerin ardından küme düşme hattından çıkmayı başaran Ege temsilcisi, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Jose Morais yönetiminde farklı bir kimliğe bürünen Bodrum FK, bu sezon oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 14. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Antalyaspor ise son 2 haftada aldığı 6 puanla önemli bir avantaj yakaladı. 29 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgiyle 10. sırada bulunan Akdeniz ekibi, üst sıralara çıkışını sürdürmek istiyor. İki takımın da kazanmak istediği karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Bodrum FK-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİPAY BODRUM FK-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

SİPAY BODRUM FK-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan, Taylan, Bardhi, Fredy, Gökdeniz, Seferi

Onvo Antalyaspor: Piric, Mert, Thalisson, Veysel, Güray, Kaluzinski, Soner, Erdal, van de Streek, Samudio, Larsson

BODRUM FK İLE ANTALYASPOR ARASINDA 4. RANDEVU

Tarihleri boyunca 3 defa karşı karşıya gelen Bodrum FK ile Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 4. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 1 karşılaşmayı Ege temsilcisi kazanırken, 2 mücadeleyi de Akdeniz ekibi üstün tamamladı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bodrum FK-Antalyaspor maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Aksu üstlenecek.