Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya kanalları üzerinden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne yönelik kutlama mesajları paylaşıldı. İşte kulüplerden yapılan o paylaşımlar...

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Her başarı hikâyesinin hayal edebilmekle başladığına, toplumumuzdaki kadın başarı hikâyelerini duydukça daha çok kız çocuğumuzun hayallerinin büyüyeceğine inanıyoruz. 'HeForShe' hareketini destekleyen ve sahiplenen Dünyanın En… pic.twitter.com/s1det10I2Y

GALATASARAY

120 yıllık tarihimizin her zaferinde, her başarı öyküsünde kadınların izi ve alın teri var. Hayatın her anına değer katan kahramanlarımızın #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/3ebEIcwKaP