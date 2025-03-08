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Haberler Süper Lig Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya kanalları üzerinden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne yönelik kutlama mesajları paylaşıldı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 09:49
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya kanalları üzerinden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne yönelik kutlama mesajları paylaşıldı. İşte kulüplerden yapılan o paylaşımlar...

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

GALATASARAY

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