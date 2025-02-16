Çaykur Rizespor'dan "Galatasaray maçı için prim" açıklaması

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında kulüp başkanı İbrahim Turgut tarafından Galatasaray maçına özel prim uygulanacağı yönünde iddiaların olduğunu belirtti.

Özel prim uygulamasının söz konusu olmadığını aktaran Bakır, şunları kaydetti:

"Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut öncülüğünde yönetim kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına özel prim belirlenmekte ve uygulamaya konulmaktadır. Bu sezonda da bahse konu üç takım ile yapılan mücadeleye özgü prim ve bilet satışı sezon başında belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişilerin tespiti ile birlikte yasal haklarımız saklı tutulmaktadır."

Lig yarışında alt sıralardan uzaklaşmak ve üst sıralara tutunmak adına kazanmak zorunda oldukları zor bir mücadeleye çıkacaklarını kaydeden Bakır, "Bu mücadele öncesinde sarı kart cezalısı Varesanovic ve Samet Akaydin ile birlikte sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen Eray Korkmaz dışında eksik oyuncumuz bulunmamaktadır. Taraftarımızdan ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını desteklemelerini bekliyoruz. Her ne şartta olursa olsun taraftarımızın desteği ile kazanmak adına sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.