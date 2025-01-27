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Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk yarışındaki kıyasıya yarış sürüyor. İddia Risk Yönetimi büyük merakla beklenen şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti. İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 14:43
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Lider Galatasaray 21. hafta maçında evinde Tümosan Konyaspor'u 1-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Sarı kırmızılılar böylelikle oynadığı 20 maç sonunda 54 puana ulaşmış oldu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise sahasında Göztepe'yi 3-2 ile geçti.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü ve 48 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Ligde iyi bir gidişat sergileyemeyen Beşiktaş ise 21. haftada Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Siyah beyazlılar bu sonuçla 32 puanla 6. sırada kaldı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Öte yandan İddia Risk Yönetimi, 21. haftanın sonu itibariyle şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oranları...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

TRABZONSPOR: 1000.00

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

BEŞİKTAŞ: 300.00

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

FENERBAHÇE: 3.30

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