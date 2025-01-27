Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk yarışındaki kıyasıya yarış sürüyor. İddia Risk Yönetimi büyük merakla beklenen şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti. İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...
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Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise sahasında Göztepe'yi 3-2 ile geçti.
Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü ve 48 puana yükseldi.
Ligde iyi bir gidişat sergileyemeyen Beşiktaş ise 21. haftada Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah beyazlılar bu sonuçla 32 puanla 6. sırada kaldı.
Öte yandan İddia Risk Yönetimi, 21. haftanın sonu itibariyle şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti.
İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oranları...
TRABZONSPOR: 1000.00
BEŞİKTAŞ: 300.00
FENERBAHÇE: 3.30
GALATASARAY: 1.10
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