MHK'dan flaş Kadir Sağlam kararı! Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları için görevlendirilen hakemler MHK tarafından duyuruldu. 16. hafta oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisini yöneten Kadir Sağlam'a görev verilmedi. İşte atanan hakemler...
20 Aralık 2024 - Cuma
20.00: ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın
21 Aralık Cumartesi
16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan
19.00: Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
22 Aralık Pazar
13.30: Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00: Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00: Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00: Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
23 Aralık Pazartesi
20.00: Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00: RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu