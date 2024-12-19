MHK'dan flaş Kadir Sağlam kararı! Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları için görevlendirilen hakemler MHK tarafından duyuruldu. 16. hafta oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisini yöneten Kadir Sağlam'a görev verilmedi. İşte atanan hakemler...

20 Aralık 2024 - Cuma

20.00: ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi

16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

19.00: Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar

13.30: Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00: Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00: Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00: Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi

20.00: Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00: RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu