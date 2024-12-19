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Haberler Süper Lig MHK'dan flaş Kadir Sağlam kararı! Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

MHK'dan flaş Kadir Sağlam kararı! Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları için görevlendirilen hakemler MHK tarafından duyuruldu. Listede Galatasaray-Trabzonspor derbisini yöneten Kadir Sağlam yer almadı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 10:21 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 10:45
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MHK'dan flaş Kadir Sağlam kararı! Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları için görevlendirilen hakemler MHK tarafından duyuruldu. 16. hafta oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisini yöneten Kadir Sağlam'a görev verilmedi. İşte atanan hakemler...

20 Aralık 2024 - Cuma

20.00: ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi

16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

19.00: Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar

13.30: Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00: Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00: Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00: Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi

20.00: Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00: RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu

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