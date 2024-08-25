Haberler Süper Lig

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 10:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecanı devam ediyor. Bu kez müsabakada Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te beIN Sport 2'de ve beIN Sport TOD TV'de canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a Norveçli hakem!
G.Saray'a sol kanat müjdesi!
DİĞER
Haftanın kahramanı: Diyarbakırlı İsa! Hepimize öyle iyi geldin ki...
Cumhur İttifakı'ndan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | Kabine 21 yıl sonra Ankara dışında toplanıyor
Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...
Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool - Brentford maçı ne zaman? Liverpool - Brentford maçı ne zaman? 11:18
G.Saray'a sol kanat müjdesi! G.Saray'a sol kanat müjdesi! 11:13
Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman? Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman? 11:09
Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 11:03
Adanaspor - Pendikspor maçı ne zaman? Adanaspor - Pendikspor maçı ne zaman? 10:57
Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında... Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında... 10:51
Daha Eski
Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman? 10:50
Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi... Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi... 10:49
Antalyaspor - Hatayspor maçı yayın bilgileri! Antalyaspor - Hatayspor maçı yayın bilgileri! 10:41
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 10:08
Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! 09:56
PSG'den F.Bahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve G.Saray... PSG'den F.Bahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve G.Saray... 09:52