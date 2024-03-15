Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Karagümrük - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Karagümrük ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karagümrük - Konyaspor maçı 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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