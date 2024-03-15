Haberler Süper Lig Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Karagümrük ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 14:40 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 15:10
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Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Karagümrük - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Karagümrük ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karagümrük - Konyaspor maçı 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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