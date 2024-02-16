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MKE Ankaragücü taraftarıyla bütünleşerek Galatasaray'ı yenmek istiyor

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, "Ligde 5 maç sonra seyircimize kavuşuyoruz. İnanıyorum pazar günü taraftarımıza Galatasaray karşısında güzel bir galibiyet izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 11:50
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MKE Ankaragücü taraftarıyla bütünleşerek Galatasaray'ı yenmek istiyor

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Trendyol Süper Lig'de 18 Şubat Pazar günü Galatasaray'la oynayacakları maçı, ligde 5 karşılaşma sonra tribünde yer alacak taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

Göreve kısa bir süre önce gelen Yılmaz Bal, transfer dönemini ve takımdaki son durumu değerlendirdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Süper Lig'de iç sahada 5 maçlık seyircisiz oynama cezalarının sona erdiğini ve Galatasaray maçında stadın tamamen dolu olacağını vurgulayan Bal, "Taraftarımızla oynamak çok başka bir duygu. Bazen sahadan bile kopup taraftarı izliyorsunuz. Ankaragücü taraftarı itici bir güç. Cezamızın bittiği maça Fenerbahçe, Galatasaray ya da başka takım diye bakmıyoruz. Cezamızın bittiği ilk maçı seyircimizle oynamak istiyorduk. Ligde 5 maç sonra seyircimize kavuşuyoruz. İnanıyorum pazar günü taraftarımıza Galatasaray karşısında güzel bir galibiyet izleteceğiz." dedi.

Eryaman Stadı'nın zemininde iyileştirme çalışmalarının yoğun bir şekilde yapıldığını aktaran Yılmaz Bal, "Sadece Eryaman Stadı'nın değil, Türkiye'deki birçok stadının zemini elverişli değil. Mevsimsel sıkıntılar da oluyor. Kaldı ki bu statta yazın üst lige yükselme maçları da oynandı. Doğal olarak saha çok fazla dinlenemedi. Eryaman Stadı'nda yoğun bir maç trafiği vardı. Saha yıprandı ama Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasından çok daha iyi bir zemin olacak." diye konuştu.

"EMRE BELÖZOĞLU ANKARAGÜCÜ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANSTIR"

Yılmaz Bal, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nın sarı-lacivertli camia için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Ankaragücü'nü çok iyi tanıyan birisi olduğunu aktaran Bal, "Net şekilde söyleyebilirim ki Emre Belözoğlu, Ankaragücü için çok büyük bir şanstır. Zor zamanda camiayı sahiplendi, taşın altına elini koydu. Milli takımda ve uluslararası arenada kendini kanıtlamış bir futbolcuydu. Teknik direktörlük kariyerinde de pro-lisans kursunu birlikte tamamladık. Benim için de çok özel bir isim. Çok fazla teknik adamla çalıştım ama Emre Belözoğlu farklı biri. Ekibiyle çok çalışıyorlar. Teknik direktör-sportif direktör uyumumuz çok iyi. Geçmişten de gelen diyaloğumuz olduğu için çok iyi anlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Bal, MKE Ankaragücü'nün daha önce Türkiye Kupası'nı kazandığını hatırlatarak, "Seneye Avrupa'da oynamayı çok istiyoruz. Kupa Bey'i unvanımız var. Kupayı da kazanmak istiyoruz. İnanıyorum ki takımımız bunu başaracak. Bu sezondan başlayarak hedeflerimize tek tek gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞARILI BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Yılmaz Bal, ara transfer dönemini başarılı geçirdiklerini söyledi.

Kendisinin yanı sıra Kulüp Başkanı İsmail Mert Fırat, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Tanık ve Emre Belözoğlu'yla transfer dönemini iyi değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Bal, şunları kaydetti:

"Zor bir transfer dönemiydi. Ara transfer dönemi her kulüp için zor geçer. Hocamız kendi istekleri doğrultusunda bizleri yönlendirdi. Başkanımız İsmail Mert Fırat, futbol şube sorumlumuz Yusuf Tanık'la dördümüz birlikte iş birliği içerisinde transferleri yapmaya çalıştık. Başarılı bir transfer dönemi geçirdik. Oyuncuların adaptasyon süreci olacaktır. Bu oyuncular Ankaragücü'ne faydalı olacaktır. Emre Belözoğlu, Avrupa futbolunu çok iyi biliyor ve oyuncuları iyi tanıyor. Bu da bizim için bir avantaj. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına bile şu anda başladık."

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