Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. 21. haftada Fenerbahçe - Samsunspor maçını yöneten Bahattin Şimşek, 22. haftada Galatasaray - İstanbulspor maçına atandı. Trabzonspor - Galatasaray maçını yöneten Abdulkadir Bitigen ise 22. haftada Başakşehir - Fenerbahçe maçına atandı.
İşte 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler:
Başakşehir - Fenerbahçe
Abdulkadir Bitigen
Galatasaray - İstanbulspor
Bahattin Şimşek
Rizespor - Trabzonspor
Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor
Emre Kargın
Siltaş Yapı Pendikspor - Kasımpaşa
Burak Şeker
MKE Ankaragücü Vavacars Fatih Karagümrük
Muhammet Ali Metoğlu
Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor
Volkan Bayarslan
Bitexen Antalyaspor - EMS Yapı Sivasspor
Turgut Doman
Yılport Samsunspor - Mondihome Kayserispor
Çağdaş Altay