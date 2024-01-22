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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı.  21. haftada Fenerbahçe - Samsunspor maçını yöneten Bahattin Şimşek, 22. haftada Galatasaray - İstanbulspor maçına atandı. Trabzonspor - Galatasaray maçını yöneten Abdulkadir Bitigen ise 22. haftada Başakşehir - Fenerbahçe maçına atandı. İşte 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 12:21 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 12:28
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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. 21. haftada Fenerbahçe - Samsunspor maçını yöneten Bahattin Şimşek, 22. haftada Galatasaray - İstanbulspor maçına atandı. Trabzonspor - Galatasaray maçını yöneten Abdulkadir Bitigen ise 22. haftada Başakşehir - Fenerbahçe maçına atandı.

İşte 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

Beşiktaş - Adana Demirspor

Atilla Karaoğlan

Başakşehir - Fenerbahçe

Abdulkadir Bitigen

Galatasaray - İstanbulspor

Bahattin Şimşek

Rizespor - Trabzonspor

Ümit Öztürk

Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor

Emre Kargın

Siltaş Yapı Pendikspor - Kasımpaşa

Burak Şeker

MKE Ankaragücü Vavacars Fatih Karagümrük

Muhammet Ali Metoğlu

Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor

Volkan Bayarslan

Bitexen Antalyaspor - EMS Yapı Sivasspor

Turgut Doman

Yılport Samsunspor - Mondihome Kayserispor

Çağdaş Altay

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