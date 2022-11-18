Haberler Süper Lig 7. harika Türkiye

7. harika Türkiye

Süper Lig Katar'a en fazla oyuncu gönderen 7 lig arasına girdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
7. harika Türkiye

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Süper Lig dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. En fazla oyuncusunu turnuvaya yollayan İngiltere'nin (141), bu alanda zirveye çıktığı organizasyonda Süper Lig'in 7. sırada yer alması dikkat çekti. 19 oyuncunun Dünya Kupası'nda boy göstereceği Süper Lig, turnuvada yer alan Portekiz ve Hollanda'yı geride bıraktı. İspanya (81), Almanya (78), İtalya (57), Fransa (55) ve Belçika (23) ilk 7'de yer bulan ligler oldu. Portekiz Ligi 18, Hollanda Ligi ise 17 oyuncuyla Katar'da temsil edilecek. Süper Lig'den en fazla oyuncu ise Uruguay'da mücadele edecek. G.Saray'dan Muslera ve Torreira ikilisiyle Trabzonspor'dan Gomez aday kadroda kendine yer buldu.


Uruguay: Muslera, Torreira (G.Saray), Gomez (Trabzon)

Hollanda: Weghorst (Beşiktaş)

İsviçre: Seferovic (G.Saray)

Kamerun: Nkoudou (Beşiktaş)

Fas: Saiss (Beşiktaş)

Belçika: Mertens (G.Saray), Batshuayi (F.Bahçe)

ABD: Wright (Antalya)

Senegal: Diedhiou (Alanya)

Kosta Rika: Calvo (Konya)

Kanada: Atiba (Beşiktaş), Adekugbe (Hatay)

Danimarka: Larsen (Trabzon), Nelsson (G.Saray)

İran: Hosseini, Karimi (Kayseri)

Ekvador: Valencia (Fenerbahçe)


13 ÜLKEDE 19 FUTBOLCU
Kariyerini Süper Lig'de sürdüren tanıdık isimler, Dünya Kupası'ndaki 13 ülkenin milli takımında başarı kovalayacak. En fazla futbolcu gönderen 5 isimle G.Saray oldu. Sarı-kırmızı takımı 4 oyuncuyla Beşiktaş izledi.

DİĞER
Son dakika Cristiano Ronaldo haberleri: Manchester City, Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu! Flaş röportajın ardından açıklama gecikmedi...
Darphane! Hadise boşandıktan sonra servetine servet kattı
Fenerbahçe Mert Müldür için düğmeye bastı!
Marsilya'dan G.Saray'a Cengiz Ünder cevabı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş G.Saray yorumu! "Bu takımda diğerlerinde olmayan..."
"G.Saray olmaz! F.Bahçe ile masadayız"
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Almanya 13 bin Euro maaşla çalışacak Türk işçi arıyor!
Bentonit kili nedir? Zararları ve faydaları...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"G.Saray olmaz! F.Bahçe ile masadayız" "G.Saray olmaz! F.Bahçe ile masadayız" 01:30
Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! 00:54
Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! 00:52
Bakasetas gol atmaya devam ediyor! Bakasetas gol atmaya devam ediyor! 00:37
Bakasetas gol atmaya devam ediyor! Bakasetas gol atmaya devam ediyor! 00:37
Marsilya'dan G.Saray'a Cengiz Ünder cevabı! Marsilya'dan G.Saray'a Cengiz Ünder cevabı! 00:31
Daha Eski
Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! 00:14
Galatasaray'ın listesindeki yıldıza Beşiktaş talip! Galatasaray'ın listesindeki yıldıza Beşiktaş talip! 00:11
Anadolu Efes Barcelona karşısında hata yapmadı! Anadolu Efes Barcelona karşısında hata yapmadı! 00:11
G.Saray'da hücum hattı değişiyor! Ayrılık ve transfer... G.Saray'da hücum hattı değişiyor! Ayrılık ve transfer... 00:10
Kartal'a Arjantinli sol bek! Kartal'a Arjantinli sol bek! 00:10
Arda Güler'e dünya devi talip! Başkan devreye girdi Arda Güler'e dünya devi talip! Başkan devreye girdi 00:10