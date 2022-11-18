7. harika Türkiye

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Süper Lig dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. En fazla oyuncusunu turnuvaya yollayan İngiltere'nin (141), bu alanda zirveye çıktığı organizasyonda Süper Lig'in 7. sırada yer alması dikkat çekti. 19 oyuncunun Dünya Kupası'nda boy göstereceği Süper Lig, turnuvada yer alan Portekiz ve Hollanda'yı geride bıraktı. İspanya (81), Almanya (78), İtalya (57), Fransa (55) ve Belçika (23) ilk 7'de yer bulan ligler oldu. Portekiz Ligi 18, Hollanda Ligi ise 17 oyuncuyla Katar'da temsil edilecek. Süper Lig'den en fazla oyuncu ise Uruguay'da mücadele edecek. G.Saray'dan Muslera ve Torreira ikilisiyle Trabzonspor'dan Gomez aday kadroda kendine yer buldu.
Uruguay: Muslera, Torreira (G.Saray), Gomez (Trabzon)
Hollanda: Weghorst (Beşiktaş)
İsviçre: Seferovic (G.Saray)
Kamerun: Nkoudou (Beşiktaş)
Fas: Saiss (Beşiktaş)
Belçika: Mertens (G.Saray), Batshuayi (F.Bahçe)
ABD: Wright (Antalya)
Senegal: Diedhiou (Alanya)
Kosta Rika: Calvo (Konya)
Kanada: Atiba (Beşiktaş), Adekugbe (Hatay)
Danimarka: Larsen (Trabzon), Nelsson (G.Saray)
İran: Hosseini, Karimi (Kayseri)
Ekvador: Valencia (Fenerbahçe)
13 ÜLKEDE 19 FUTBOLCU
Kariyerini Süper Lig'de sürdüren tanıdık isimler, Dünya Kupası'ndaki 13 ülkenin milli takımında başarı kovalayacak. En fazla futbolcu gönderen 5 isimle G.Saray oldu. Sarı-kırmızı takımı 4 oyuncuyla Beşiktaş izledi.